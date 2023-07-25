Разведка США: Завод "Шахедов" в РФ может иметь значительное влияние на войну

Соединенные Штаты предупреждают, что после завершения строительства завода по производству дронов "Шахед" в России тот может иметь значительное влияние на войну в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом аналитики из Разведывательного управления Министерства обороны США сообщили небольшой группе журналистов во время брифинга, информирует CNN.

По их данным, завод по производству БПЛА, который сейчас строится, как ожидается, обеспечит РФ новым "на порядки большим" запасом беспилотников, чем тот, что она смогла закупить у Ирана до сих пор.

Как предупреждают аналитики, Иран регулярно переправляет в Россию оборудование, помогающее в строительстве завода, которое, вероятно, завершится в начале следующего года.

В апреле США обнародовали спутниковый снимок запланированного местоположения завода по производству беспилотников, расположенного в российской особой экономической зоне "Алабуга", примерно в 960 км к востоку от Москвы.

По сообщениям аналитиков разведки, на сегодня считается, что Иран предоставил РФ более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer – запас, который, по их словам, Россия почти полностью исчерпала.

Ранее сообщалось, что Россия с 18 июля увеличила количество атак с помощью ракет и дронов по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины, поскольку РФ больше не связана "зерновым соглашением".

В результате российских атак были повреждены несколько зернохранилищ в порту Черноморск, а также исторический центр Одессы. 24 июля Россия атаковала дронами доки на реке Дунай примерно в 200 метрах от румынской границы.