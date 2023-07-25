В Брюсселе огласили вердикт по делу о масштабном теракте 2016 года

Присяжные в Брюсселе во вторник объявили свой вердикт по делу о террористической атаке в городе в 2016 году, в результате которой 32 человека погибли и более трех сотен получили ранения из-за взрывов в метро и аэропорту, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает RTBF.

В общем присяжные признали шестерых из десяти фигурантов дела виновными в убийстве людей во время терактов 2016 года. Среди них и Салах Абдеслам, который уже отбывает пожизненное заключение во Франции за причастность к террористической атаке 2015 года в Париже.

Также на скамье подсудимых оказался Мохамед Абрини – друг детства Абдеслама и уроженец Брюсселя, который ушел из аэропорта после того, как его взрывчатка не сработала. Он был одним из трех подозреваемых, которых зафиксировали камеры наблюдения.

Еще двух фигурантов присяжные не признали виновными в убийствах по террористическим мотивам, в то же время подтвердив их вину в причастности в террористической организации.

Вердикт огласили в специально построенном суде с высоким уровнем безопасности в бывшей европейской штаб-квартире НАТО на окраине Брюсселя. На заседании присутствовали около десятка членов семей погибших, большинство из которых не присутствовали на судебном процессе.

Приговоры обвиняемым суд должен объявить в сентябре.

Напомним, террористы, входившие в состав бельгийско-французской ячейки террористической группировки "Исламское государство", совершили нападения на оживленной станции метро рядом со штаб-квартирой ЕС в центре города и в аэропорту Брюсселя в Завентеме.

В результате двух взрывов в аэропорту Брюсселя и третьего взрыва в метро 22 марта 2016 года погибли 15 мужчин и 17 женщин.

Среди жертв были бельгийцы, американцы, голландцы, шведы и граждане Великобритании, Китая, Франции, Германии, Индии, Перу и Польши, многие из которых работали в Брюсселе, где расположены институты ЕС и НАТО.