МИД Венгрии: Участие россиян в Олимпиаде может способствовать миру в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник решил поделиться собственными соображениями о "миротворческой силе" спорта и то, как это связано с полномасштабной войной России против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом Сийярто сообщил в Facebook после встречи с вице-президентом Международного олимпийского комитета Сэр Мианом.

Как рассказал венгерский министр, на встрече он говорил "о том, как было бы хорошо, если бы спорт мог стать инструментом мира, и о том, что спорт и геополитику можно четко разделить".

"Полностью инклюзивная Олимпиада могла бы стать большой помощью в мирном разрешении военных конфликтов, в частности войны в Украине", – считает Сийярто, добавив, что от отстранения Олимпиады проигрывают спортсмены, которые "упорно тренируются всю свою жизнь и не имеют ничего общего с политическими решениями".

"Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, Олимпиада имеет настоящую миротворческую миссию", – пишет глава МИД Венгрии.

Он напомнил, что Будапешт ранее позволил у себя сыграть отборочный матч чемпионата мира украинской женской гандбольной команде и белорусской футбольной команде.

Напомним, около 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали МОК отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов. Этот призыв поддержали и в руководстве Совета Европы.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер угрожает запретить российским спортсменам въезд в страну, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их к соревнованиям.