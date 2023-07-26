В Госдепе отреагировали на минирование россиянами ЗАЭС: Чрезвычайно опасно

Минирование захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также боевые действия вблизи ядерного объекта несут угрозу для целого региона.﻿ Об этом заявил заместитель главы Госдепа Ведант Пател, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Американский чиновник подчеркивает, что Штаты призывают немедленно прекратить подобные действия.

"Такая насильственная и нестабильная деятельность в непосредственной близости от атомной электростанции, а в этом случае на АЭС - чрезвычайно опасна" , - акцентировал представитель Госдепа.

Так он прокомментировал позицию США относительно данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об обнаружении на территории подконтрольной войскам РФ Запорожской АЭС мин и взрывчатки.

Как заявил Пател, подобная ситуация создает прямую опасность во всем регионе.

Ранее эксперты МАГАТЭ заявили об обнаружении﻿ противопехотных мин на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентству известно о предварительном размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри.