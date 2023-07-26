В Госдепе отреагировали на минирование россиянами ЗАЭС: Чрезвычайно опасно
Минирование захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также боевые действия вблизи ядерного объекта несут угрозу для целого региона. Об этом заявил заместитель главы Госдепа Ведант Пател, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Американский чиновник подчеркивает, что Штаты призывают немедленно прекратить подобные действия.
"Такая насильственная и нестабильная деятельность в непосредственной близости от атомной электростанции, а в этом случае на АЭС - чрезвычайно опасна", - акцентировал представитель Госдепа.
Так он прокомментировал позицию США относительно данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об обнаружении на территории подконтрольной войскам РФ Запорожской АЭС мин и взрывчатки.
Как заявил Пател, подобная ситуация создает прямую опасность во всем регионе.
Ранее эксперты МАГАТЭ заявили об обнаружении противопехотных мин на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентству известно о предварительном размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри.