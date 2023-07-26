В Пентагоне отреагировали на атаку российского истребителя на дрон США

Министерство обороны США обвинило российские войска в опасном и непрофессиональном поведении в Сирии, где истребитель РФ снова пытался повредить американский беспилотник. Об этом заявила на брифинге в Пентагоне заместитель представителя оборонного ведомства США Сабрина Сингх, сообщает Укринформ.

"Я не могу говорить о россиянах, почему они продолжают такое опасное и непрофессиональное поведение. Но мы видим, я бы сказала, усиление этого поведения" , - отметила представитель Пентагона.

Она напомнила, что два дня назад в Сирии российский истребитель совершил "очень опасное" приближение к американскому беспилотнику MQ-9, выполнявшему миссию по противодействию ИГИЛ. Этот случай стал очередным "явным пренебрежением" к безопасности, подчеркнула Сингх.

"Россияне знают, где мы работаем. Так что нельзя оправдать то, что их силы продолжают преследовать наши MQ-9 после многих лет проведения операций США в этом районе" , - отметила представитель американского оборонного ведомства.

В связи с этим она в очередной раз призвала россиян "действовать в соответствии с международным правом".