ВСУ уничтожили еще более 400 окупантов, вертолет и 22 артсистемы – Генштаб

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще около 460 российских военных, а также вертолет, 22 артиллерийские системы, 16 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 243 680 (+460) человек ликвидировано,
  • танков – 4177 (+3),
  • боевых бронированных машин – 8136 (+5),
  • артиллерийских систем – 4727 (+22),
  • РСЗО – 698 (+0),
  • средств ПВО – 457 (+3),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 311 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16),
  • крылатых ракет – 1307 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7211 (+17),
  • специальной техники – 708 (+5).

Новости

Популярные темы форума

analytics