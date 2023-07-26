ВСУ уничтожили еще более 400 окупантов, вертолет и 22 артсистемы – Генштаб

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще около 460 российских военных, а также вертолет, 22 артиллерийские системы, 16 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно составили: