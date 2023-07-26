ВСУ уничтожили еще более 400 окупантов, вертолет и 22 артсистемы – Генштаб
Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще около 460 российских военных, а также вертолет, 22 артиллерийские системы, 16 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 243 680 (+460) человек ликвидировано,
- танков – 4177 (+3),
- боевых бронированных машин – 8136 (+5),
- артиллерийских систем – 4727 (+22),
- РСЗО – 698 (+0),
- средств ПВО – 457 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16),
- крылатых ракет – 1307 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7211 (+17),
- специальной техники – 708 (+5).