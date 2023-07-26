Россия и Иран углубляют военное партнерство – Госдеп

Иран остается одной из главных опор для России в ее войне, развязанной против украинского народа, и военное партнерство этих двух стран только усиливается. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

"Иран остается главной военной опорой России" , - отметил представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать информацию американской разведки о строительстве в РФ завода по изготовлению дронов с помощью иранской стороны.

"Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников" , – констатировал представитель Госдепа.

В этом контексте он напомнил, что силы РФ применяли иранские дроны для ударов по Киеву, чтобы терроризировать украинское население.