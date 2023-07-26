В МВФ прогнозируют скачок цен на зерно

На фоне выхода России по Черноморской зерновой инициативе, известной как "зерновое соглашение", мировые цены на зерно могут вырасти на 10-15 процентов. Такое заявление сделал экономический советник и директор Аналитического департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, сообщает Deutsche Welle.

Благодаря "зерновому соглашению", большие объемы зерна из Украины могли поступать на мировой рынок, что ослабляло ценовое давление в продовольственной сфере, пояснил эксперт.

При этом он отметил, что в целом мировая экономика постепенно восстанавливается от негативных последствий войны РФ против Украины, а также предшествовавшей ей пандемии COVID-19.

"В краткосрочной перспективе признаки прогресса бесспорны. Однако радоваться пока рано, поскольку сохраняются значительные риски" , - отметил Гуринша.

Глобальный конъюнктурный прогноз, обнародованный МВФ в этот же день, оказался более оптимистичным, чем прошлый, представленный в апреле. Согласно новым данным, экономисты ожидают в этом году роста мирового ВВП на три процента.

Для сравнения: в апреле МВФ снизил свои ожидания роста мировой экономики с 2,9 процента до 2,8 процента. Прогнозы на 2024 год со стороны МВФ остались без изменения: мировой ВВП ожидает в следующем году увеличение на три процента, считают эксперты.