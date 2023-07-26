Экс-глава центробанка Венгрии заметил движение страны к выходу из ЕС

Венгрия приближается к возможному выходу страны из Европейского Союза.﻿ Об этом заявил экс-глава венгерского Центробанка Андраш Симор, сообщает Деловая столица.

"Вероятность этого в прошлом году составила 10 процентов, к настоящему времени выросла до 20-30 процентов" , — заявил он.

По словам Симора, это связано с тем, что дефицит бюджета страны вырос до рекордного уровня, а самые высокие в ЕС показатели инфляции и ключевой ставки — в Венгрии.

"Я боюсь, что правительство Венгрии будет направлять страну в ситуацию, когда выход из Евросоюза станет реальной альтернативой" , — сказал экс-чиновник.

В то же время, эксг-лавы Центробанка сказал, что не ожидает, что "экономика Венгрии взорвется", он скорее ожидает "медленного скольжения".