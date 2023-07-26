Рада планирует продолжить военное положение и мобилизацию – нардеп

В ближайшие дни Верховная Рада планирует снова продлить действие военного положения и общей мобилизации, вероятно, до 15 ноября. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

По его словам, это будет уже восьмое голосование за военное положение с начала полномасштабной войны.

Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в этом мае и действует до 18 августа 2023 года, отмечает депутат.