Рада планирует продолжить военное положение и мобилизацию – нардеп
В ближайшие дни Верховная Рада планирует снова продлить действие военного положения и общей мобилизации, вероятно, до 15 ноября. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.
По его словам, это будет уже восьмое голосование за военное положение с начала полномасштабной войны.
Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в этом мае и действует до 18 августа 2023 года, отмечает депутат.
"Скорее всего, это продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть 15 ноября 2023", - сообщил Железняк.