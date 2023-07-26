Более 70% украинцев в Польше планируют вернуться - опрос

В Украину планируют в будущем вернуться 71% граждан, ныне находящихся в Польше. Такие данные опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по результатам проведенного социологического исследования, сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

71% находящихся в этой стране украинцев планируют вернуться в будущем. 17% респондентов намерены сделать это в течение ближайших трех месяцев.

Среди ключевых факторов, влияющих на желание вернуться в Украину, 93% опрошенных указали на безопасность. Еще 31% хотят воссоединиться с семьей, а 66% планируют вернуться в свою страну и жить в своей культурной среде.

В исследовании участвовали преимущественно женщины. Почти половина из них приехали в Польшу с детьми или родственниками преклонных лет. К моменту опроса 81% респондентов имели статус временной защиты.