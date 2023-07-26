Разведка Британии: Флот РФ готовится к боевым действиям в Чёрном море

Черноморский флот России изменил свою позицию после того, как Россия вышла по Черноморской зерновой инициативе, подготовившись к действиям по блокаде Украины, отмечают аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании, сообщает Зеркало недели.

Так, корвет "Сергей Котов" развернулся в южной части Черного моря, патрулируя судоходный путь между Босфором и Одессой.

"Существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину" , - предполагают эксперты.

Они отмечают, что, хотя черноморская зерновая инициатива сдержала распространение войны на Черное море, однако сейчас существует потенциал для увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом регионе.

Напомним, что минобороны РФ 19 июля заявило, что страны, под чьими флагами судна будут идти в морские порты Украины, «считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима».

В ответ на эти угрозы Минобороны Украины заявило 20 июля, что может рассматривать все корабли, следующие к российским и оккупированным Россией украинских портов, как "законные цели".