Франция обещает помочь восстановить культурное наследие Одессы

Франция поможет Одесской области в восстановлении культурного наследия, которое разрушили или повредили российские оккупанты в результате ракетных обстрелов. Об этом рассказал глава ОВА Олег Кипер по результатам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, сообщает Зеркало недели.

По его словам, Франция осуждает постоянные террористические атаки России по гражданским объектам и портовой инфраструктуре Одесской области.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мэлони пообещала помочь Украине с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе. А немецкая организация World Heritage Watch призвала исключить Россию из Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.