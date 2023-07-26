В Турции представили украинский морской дрон MAGURA V5

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5. Об этом, со ссылкой на Промышленный портал, сообщает РБК-Украина.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или сокращенно MAGURA) V-типа - это разработанный украинской госкомпанией "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

Беспилотник сможет выполнять широкий спектр задач - наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.

Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют ему передвигаться скрыто с превосходной маневреностью.

"Это доступное решение, которое легко запускается с любого отдаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в строгих условиях" , - сообщили разработчики.

Заявленные характеристики: