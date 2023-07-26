Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы России

Министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии договорились добиться синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года, сообщает РБК-Украина.

"Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в условиях войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности" , - говорится в сообщении Министерства энергетики Литвы.

Документы, устанавливающие соглашение между премьер-министрами стран Балтии и операторами системы передачи, должны быть подписаны в начале августа.

При реализации соглашения операторы будут обязаны к августу 2024 года объявить о совместном решении не продлевать контракт с БРЭЛЛ и синхронизироваться с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года.

Зависимость от Москвы

Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы. Синхронизироваться с ENTSO-E страны Балтии планировали к 2025 году.

В марте 2022 года операторы энергосистем стран Балтии, в качестве меры по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России вдвое - до 300 МВт.

Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года.