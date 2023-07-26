Трезубец для "Родины-матери" изготовят из европейского металла: причина

Украинский трезубец для реконструкции монумента "Родина-мать" изготовят из европейской стали. Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики, сообщает Лига.net.

Отмечается, что сталь, которую предоставил металлургический комбинат Запорожсталь для изготовления части изделия, не отвечает техническим требованиям. В подтверждение этому строители составили дефектный акт.

Выбранный для работ металл должен был быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент. Сырье решили взять европейское и отечественное. Однако партия с комбината показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта, добавляют в Минкульте.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из Запорожстали имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы" , — говорится в сообщении.

В частности, использование стали только европейского производителя не изменит смету проекта: стоимость металла остается неизменной — 400 000 грн.