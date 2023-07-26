Население Японии сокращается самыми быстрыми темпами за всю историю

Население Японии сокращается самыми быстрыми темпами за всю историю
Фото: Рixabay

Число японцев сокращается самыми быстрыми темпами за всю историю, в то время как количество иностранцев в Японии возросло до рекордных почти трех миллионов, свидетельствуют правительственные данные, опубликованные в среду, 26 июля. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Данные свидетельствуют о том, что японское общество стареет, и предполагают, что иностранные граждане будут играть все большую роль в пополнении сокращающегося населения страны.

Согласно данным о регистрации резидентов на 1 января 2023 года, обнародованным Министерством внутренних дел и коммуникаций, в 2022 году количество граждан Японии сократилось на 801 тысячу по сравнению с годом ранее до 122 423 038 человек.

Впервые количество жителей Японии сократилось во всех 47 префектурах.

Количество иностранных граждан, проживающих в Японии, достигло рекордных 2,99 миллиона, что на 10,7% больше, чем в предыдущем году, и является самым большим годовым приростом с тех пор, как министерство начало отслеживать эти данные десять лет назад.

По состоянию на 1 января 2020 года, непосредственно перед тем, как пандемия COVID-19 распространилась по всему миру, в Японии проживало 2,87 миллиона иностранцев.

Согласно новым данным, общая численность населения Японии сократилась до 125,42 миллиона, то есть примерно на 511 тысяч человек.

Численность населения в стране сокращалась ежегодно с момента пика в 2008 году из-за низкого уровня рождаемости, достигнув рекордно низкого показателя в прошлом году.

Правительство стремится решить эту проблему разными способами, в том числе путем трудоустройства большего количества женщин.

"Для обеспечения стабильной рабочей силы правительство будет способствовать реформам на рынке труда с целью максимального трудоустройства женщин, людей пожилого возраста и других", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Премьер-министр Фумио Кишида определил своим ключевым приоритетом остановить падение рождаемости, и его правительство, несмотря на высокий уровень долга, планирует выделять 3,5 триллиона иен (25 миллиардов долларов США) в год на уход за детьми и другие меры по поддержке родителей.

В прошлом году группа общественных аналитических центров в Японии заявила, что к 2040 году страна потребует примерно в четыре раза больше иностранных рабочих, чтобы достичь прогнозов экономического роста, определенных правительством.

В Токио проживает больше всего иностранцев – 581 112 человек, или 4,2% населения столицы.

Быстрое старение населения во многих странах мира будет плохим знаком не только для определенных отраслей промышленности или правительств. Сокращение количества молодых образованных работников на рынке труда приведет также к снижению инноваций, что спровоцирует замедление экономического роста во всех странах. Впоследствии этот эффект может оказаться наиболее губительным для экономики результатом "седения" богатых стран, пишет The Economist.

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