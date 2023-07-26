"Шахеды", выпущенные во время последних атак, произведены в РФ - Гуменюк

Остатки "Шахедов", которые были найдены после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что говорит о том, что они российского производства.﻿ Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

﻿"То, что на остатках тех шахедов, которые были найдены после последних атак, были уже маркировки, к примеру, кириллицей — это говорит о том, что производство у них уже российское" , — сказала она.

Она также заявила, что в большинстве случаев российские оккупанты запускают дроны-камикадзе с восточного побережья Азовского моря, но были случаи, когда их запускали с Крымского полуострова.

Гуменюк отметила, что россияне пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения, в частности низкий проход над Черным морем и использование русла рек.

Такие "элементы сокрытия", по ее словам, затрудняют выявление "Шахедов".

Ранее в совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ сообщалось, что Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане.

По словам одного из источников журналистов, контракт с Ираном может оцениваться в 115−130 млрд рублей (до 1,45 млрд долларов). Сейчас комплектующие для дронов-камикадзе поставляют из Ирана и собирают в Алабуге.