ДБР расследует, как депутат Аристов попал на Мальдивы во время войны

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Укринформ.

"25 июля 2023 года генеральный прокурор Украины по материалам Государственного бюро расследований и информации, распространенной в СМИ, возбудил уголовное производство по внесению ложных сведений в документы для выезда за границу заместителем председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

В рамках расследования следственные бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на отдыхе на Мальдивах, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе следствия правоохранители будут изучать возможное внесение заведомо ложных сведений в официальные документы о его выезде, а именно: по сроку, целям и странам командировки.

Установлено, что в середине июля 2023 депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши, Мальдивы.

Следствием уже подтверждено, что в период с 5 июня по 22 июля 2023 он находился за пределами Украины. Депутат выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литовской Республики.

10 июля, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были, вероятно, внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Также установлено, что депутат вместе с семьей - женщиной и детьми - до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Правоохранители провели неотложные обыски в доме депутата. Среди прочего изъяты паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками, другие документы.

Уголовное производство расследуется по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.