В Тернопольской и Хмельницкой областях непогода нанесла значительный ущерб

В Тернопольской и Хмельницкой областях вчера, 25 июля, в результате непогоды повреждены здания и линии электропередач, повалены деревья. Об этом говорится в сообщениях ГСЧС и местных властей, сообщает Корреспондент.

"Из-за града и сильных порывов ветра в Тернопольской области зафиксированы разрушения крыш жилых домов, оборванные линии электропередач, падение деревьев на проезжие части, повреждение автомобилей" , - сообщил начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Сообщается, что большинство последствий непогоды к вечеру было ликвидировано, проезд по дорогам области обеспечен.

В общинах, где в результате непогоды есть разрушения, созданы оперативные штабы. Местные власти планируют определить ущерб и источники возмещения для населения.

На юге Хмельницкой области ураган повалил деревья, повредил линии электропередач, сорвал крыши на жилых домах и зданиях учебных заведений.