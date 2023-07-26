Украинская экономика в этом году может вырасти более чем на 5%

Текущее состояние и динамика украинской экономики и в дальнейшем существенно превышают ожидания благодаря бесперебойным притокам международной финансовой помощи. Об этом свидетельствует экономический прогноз финансовой группы Investment Capital Ukraine, сообщает Новое время.

Отмечается, что прирост ВВП может составить более 5% в этом году, ведь улучшение ситуации с безопасностью значительно увеличило положительные ожидания и производственные планы бизнеса. Со стороны спроса рост ВВП поддерживается потреблением домашних хозяйств. Постепенное увеличение реальных доходов населения в сочетании со значительным ростом доли доходов, направляемой на текущее потребление, делают расходы домохозяйств мощным двигателем экономического восстановления.

Инфляция замедляется очень стремительно и снизится до 10.5−11.5% к концу года благодаря сочетанию ряда благоприятных факторов. Она в дальнейшем будет оставаться в диапазоне 10−13% в течение 2024 года. Хорошие перспективы дальнейшего ослабления инфляционных рисков не оставляют НБУ другого выбора, кроме как начать смягчать монетарную политику уже с июля, убеждены аналитики. ICU ожидает снижения учетной ставки до 20% до конца года.

Огромный дефицит внешней торговли будет оставаться ключевым экономическим риском в следующие несколько лет, однако международные кредиты и гранты должны быть достаточными, чтобы этот дефицит компенсировать. Международная помощь также обеспечила рост до самого высокого исторического уровня резервов НБУ, они будут расти и в дальнейшем во втором полугодии 2023 и в 2024 году. В ICU отмечают, что НБУ становится все более склонным к внедрению определенной гибкости в курсообразовании, чтобы рыночные силы помогли несколько снизить внешние дисбалансы.

"Однако мы ожидаем, что НБУ будет готов перейти к изменению режима курсообразования только в конце первого квартала 2024 года, поэтому как минимум до конца этого года официальный курс останется на текущем уровне 36.6 грн/долл" , — говорится в прогнозе.

Отмечается, что выполнение государственного бюджета в целом идет по плану, а внешние кредиты и гранты остаются единственным источником финансирования фискального дефицита. Соотношение госдолга к ВВП приблизится к 90% в конце года. Однако мягкий график платежей по нему означает, что высокий уровень долга не будет создавать заметного давления на ликвидность государственных финансов в следующие несколько лет.