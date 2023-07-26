Глава Рады призвал нардепов вернуть декларирование

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал﻿ депутатов поддержать законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине.

"Электронное декларирование. Моя позиция четкая и понятная: его нужно восстанавливать как можно быстрее. Восстанавливать для всех: и чиновников, и судей, и народных избранников... Подтверждаю свою позицию и словом, и делом.

Ведь, несмотря на добровольность подачи деклараций, которая была введена из соображений безопасности в начале полномасштабного вторжения, я, как Председатель Верховной Рады Украины, добровольно подал отчетность и за 2021-й, и за 2022-й годы" , - заявил спикер.

Стефанчук отметил, что в демократическом обществе декларирование - не только инструмент предотвращения коррупции, но и элемент доверия общества к чиновникам.

Он считает, что может идти дискуссия по отдельным положениям (декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ), но не о самой необходимости возвращения декларирования.

"Поэтому призываю фракции и группы, внефракционных народных депутатов на ближайшем заседании поддержать законопроект о возвращении декларирования.