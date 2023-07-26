Глава Рады призвал нардепов вернуть декларирование
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине.
"Электронное декларирование. Моя позиция четкая и понятная: его нужно восстанавливать как можно быстрее. Восстанавливать для всех: и чиновников, и судей, и народных избранников... Подтверждаю свою позицию и словом, и делом.
Ведь, несмотря на добровольность подачи деклараций, которая была введена из соображений безопасности в начале полномасштабного вторжения, я, как Председатель Верховной Рады Украины, добровольно подал отчетность и за 2021-й, и за 2022-й годы", - заявил спикер.
Стефанчук отметил, что в демократическом обществе декларирование - не только инструмент предотвращения коррупции, но и элемент доверия общества к чиновникам.
Он считает, что может идти дискуссия по отдельным положениям (декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ), но не о самой необходимости возвращения декларирования.
"Поэтому призываю фракции и группы, внефракционных народных депутатов на ближайшем заседании поддержать законопроект о возвращении декларирования.
Это прозрачность. Это открытость. Это доверие. Это то, что приблизит нас на пути к членству в Европейском Союзе. Это тот запрос на справедливость, жажда по которому наполняет украинское общество", - подчеркнул Стефанчук.