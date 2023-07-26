За сутки россияне атаковали восемь регионов Украины – сводки ОВА

Российские оккупанты за сутки совершили атаки на восемь областей Украины, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 среды, 26 июля, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки произошло четыре обстрела, зафиксирован 21 взрыв. Враг обстрелял Семеновскую общину Новгород-Северского района по артиллерии и минометам, Новгород-Северскую общину по артиллерии, Сновскую общину Корюковского района по минометам. Без жертв и разрушений.

В Сумской области ночью и утром зафиксированы семь обстрелов, раздались 26 взрывов. Обстреляно семь населенных пунктов в Краснопольской, Хотинской, Миропольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Новослободской общинах. Предварительно – без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня враг совершил 24 обстрела пограничья. Зафиксировано 136 взрывов. Обстреляно 17 населенных пунктов в десяти территориальных общинах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской, Юнаковской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Глуховской. Новослободскую общину враг обстрелял из минометов, раздалось 23 взрыва. Повреждены домохозяйство и ЛЭП.

В Днепропетровской области под вечер российская армия ударила по Великомихайловской общине Синельниковского района, попали в пшеничные поля. Произошел пожар, огонь охватил почти 5 га. Спасатели возгорания потушили.

По уточненной информации, минувшей ночью по той же общине произошел ракетный удар. Враг попал в складское помещение. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Запорожской области за минувшие сутки военные РФ нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам. 61 артиллерийский обстрел пришелся по Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Малой Токмачке, Малиновке, Степногорску, Каменскому, Степному, Пятихаткам и другим прифронтовым селам. Кроме этого, девять авиационных ударов получили Орехов и Новоданидовка, также зафиксировано шесть ударов с РСЗО по Темировке, Егоровке, Новодаровке и три БПЛА-атаки по Ольговскому и Новодаровке.

В результате удара по Орехову ранены мужчины 50 и 55 лет. Их доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных построек и инфраструктуры.

В Харьковской области минувшей ночью враг нанес удары БПЛА по г. Первомайскому Лозовского района. Повреждено здание склада, произошел пожар. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.

На Слобожанском направлении враг нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок Богодуховского района, Гранов Харьковского района, Волчанск, Бочково и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Купянск, Кисловка и Берестово. В результате обстрела с. Подолы Купянского района возник пожар в хвойном лесу. Горела хвойная подстилка на площади 1000 кв. м.

Вчера враг из танков обстрелял пгт. Казачья Лопань Харьковского района, повреждено частное домовладение и линия электропередач. В результате артобстрела пгт. Вильча Чугуевского района повреждены три частных домовладения. В с. Первомайское Изюмского района повреждено частное домовладение. В результате обстрела из РСЗО г. Купянск повреждены два частных домовладения.

В Луганской области вчера враг бил по Новоселовскому и Белогоровке. Невское обстреляно из артиллерии. Россияне пытались продвинуться к югу от Дибровы, однако украинские защитники надежно держат оборону. За сутки противник совершил 159 обстрелов, выпустив 727 снарядов.

В Донецкой области за сутки погибли два человека, два человека получили ранения. Россияне совершили 15 обстрелов по населенным пунктам: Авдеевка, Северск, Торецк, пгт Большая Новоселка, пгт Курдюмовка, с. Времовка, с. Повреждены семь жилых домов, из них один многоквартирный, ЛЭП, цех шахты.

В Херсонской области в сутки враг совершил 55 обстрелов, выпустив 300 снарядов. Херсон обстрелял дважды, выпустив 15 снарядов Враг попал в районы 26 населённых пунктов, территорию ООО "Нибулон" (с. Казацкое). Из-за российской агрессии погибли два человека погибли, трое получили ранения.