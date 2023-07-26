В Черном море шторм, у побережья сдетонировало уже три мины – ОК "Юг"

В Черном море наблюдается штормовая погода, которая привела к повышению минной опасности. Только в течение вчерашнего вечера - сегодняшнего утра у побережья сдетонировало три мины.﻿ Об этом заявили в Оперативном командовании "Юг", пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Отмечается, что вчера вечером на черноморское побережье в Николаевской области вынесло мину неизвестного типа, которая самовольно сдетонировала.

Из-за взрыва повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта. При этом люди не пострадали.

А уже сегодня утром недалеко от одного из пляжей Одесской области произошел самовольный подрыв в воде еще двух мин, тип которых не удалось установить.

Военные подчеркивают, что минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высокая, усугублена последствиями техногенного наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. Кроме того, провокационное поведение оккупантов в акватории Черного моря могут привести к дополнительному увеличению мин.