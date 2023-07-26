Комитет Рады не поддержал отставку министра Ткаченко

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. Об этом сообщил﻿ нардеп Владимир Вятрович.

Соответствующее решение на заседании 26 июля поддержали только четверо членов профильного комитета.

Таким образом, вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале парламента.

"За проголосовали только четвертое депутатов: я, Княжицкий, Федина и Лерос.

Ткаченко может стать уникальным министром, дважды не отправившимся в отставку. Очевидно, за особые заслуги" , - написал Вятрович.

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