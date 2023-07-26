Комитет Рады не поддержал отставку министра Ткаченко
Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. Об этом сообщил нардеп Владимир Вятрович.
Соответствующее решение на заседании 26 июля поддержали только четверо членов профильного комитета.
Таким образом, вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале парламента.
"За проголосовали только четвертое депутатов: я, Княжицкий, Федина и Лерос.
Ткаченко может стать уникальным министром, дважды не отправившимся в отставку. Очевидно, за особые заслуги", - написал Вятрович.
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