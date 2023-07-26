По состоянию на 26 июля из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов в 11 областях. Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Укринформ.

"В результате прошедшего страной грозового шторма и вызванных им технологических нарушений обесточивались 209 населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Большинство из них – в Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Продолжаются восстановительные работы" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются ремонтные работы на угольной шахте в Днепропетровской области, где 17 июня 2023 произошла вспышка метано-воздушной смеси с последующим пожаром. Тогда под землей находились около 200 работников, трое шахтеров получили ранения. Сейчас аварийный участок закрыт взрыво- и пожароустойчивыми перемычками, очаги пожара и повышения температуры нет. Для дополнительной изоляции участка выполняются работы по уплотнению горных выработок, выполнено 72% работ.

Ведется работа по обеспечению восстановления стабильной работы шахты и увеличению объемов добычи угля до аварийных показателей. За месяц после аварии на шахте добыли более 22,3 тысяч тонн угля (в среднем - 743 тонн в сутки).

Ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной – продолжается. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.

Продолжается враждебный террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Донецкой области из-за обстрела обесточивались 7 населенных пунктов. Также остается без света часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. Из-за технологических нарушений обесточены населенные пункты в Киевской и Сумской областях.

Продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Херсоне заживили почти 100 потребителей, отключенных из-за подтопления. В городе остаются без света 11,6 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Восстановительные работы замедлены, в частности, из-за постоянных вражеских обстрелов.