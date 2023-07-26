НБУ: Что нового в условиях кредитования банков Украины

Нацбанк в очередной раз провел опрос банков Украины относительно кредитов физическим и юридическим лицам. Оказалось, что интерес к потребительским кредитам у населения растет, равно как и количество таких кредитов. Банки даже планируют смягчать стандарты одобрения для ипотечных кредитов. Однако, несмотря на оживление, кредитные риски растут. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Спрос. Впервые с начала полномасштабной войны отмечается рост спроса на потребительские кредиты и количество одобренных кредитных заявок бизнеса. Спрос на корпоративные кредиты вырос преимущественно на гривневые ссуды для малого и среднего бизнеса.

Заинтересованность домохозяйств стимулируют более низкие процентные ставки. Объем кредитов как бизнеса, так и населения в следующие четыре квартала продолжит расти.

Качество кредитного портфеля. Банки и дальше ожидают ухудшения качества кредитного портфеля бизнеса, однако доля респондентов, имеющих негативные ожидания, постепенно уменьшается с начала полномасштабной войны. Изменения в качестве портфеля домохозяйств не ожидаются.

Кредитные эталоны для бизнеса. Во ІІ квартале они несколько повышены. Больше всего – для долгосрочных и валютных ссуд. В то же время в ІІІ квартале, впервые с начала полномасштабного вторжения, банки планируют ослабить корпоративные стандарты кредитования для МСП, краткосрочных и гривневых кредитов. Впервые с 24 февраля 2022 г. опрос зафиксировал увеличение количества одобренных заявок на кредиты бизнеса.

Кредитные стандарты для населения смягчаются второй квартал подряд, в третьем квартале банки планируют смягчать стандарты одобрения как для ипотечных, так и потребительских кредитов. Количество одобренных заявок по займам населению продолжает расти.

Риски. Респонденты сообщили о росте кредитного риска и ожидают его повышения в ІІІ квартале.