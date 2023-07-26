﻿Стриминговый сервис Netflix открыл вакансии на работу с искусственным интеллектом на фоне продолжающихся забастовок актеров и сценаристов, сообщает Новое время.

"Согласно этому контракту SAG-AFTRA, за эту должность выплачивается годовой оклад в размере от $300 000 до $900 000, в то время как многие актеры зарабатывают около $200 в день" , — пишет издание Engadget.

Роль, которую ИИ будет играть в создании развлечений будущего, является ключевым предметом споров между студиями и бастующими актерами и сценаристами.

Искусственный интеллект будет использоваться для "создания отличного контента", а не только для разработки новых алгоритмов для рекомендаций шоу и фильмов.

В отдельном разделе на веб-сайте компании говорится, что Netflix использует ИИ «для оптимизации производства оригинальных фильмов и телешоу».

Отмечается, что это не единственная вакансия компании, связанная с искусственным интеллектом, обещающая гигантскую зарплату.

Также Netflix нанимает технического директора по генеративному искусственному интеллекту в свою растущую игровую студию с годовой зарплатой до $650 000.

Отмечается, что усилия уже приносят плоды, поскольку Netflix в настоящее время транслирует испанский реалити-сериал о свиданиях под названием Deep Fake Love, в котором лица участников сканируются для создания "дипфейков", сгенерированных ИИ, а игровая студия использует генеративный ИИ для составления повествований и диалогов.