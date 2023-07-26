На производство украинских беспилотников выделили 40 миллиардов – Шмигаль

Кабинет Министров выделил в этом году 40 млрд. гривен для инвестирования в украинское производство беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, принявший участие в форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов", сообщает Укринформ.

Глава правительства напомнил, что год назад по инициативе президента Владимира Зеленского UNITED24 собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников.

"К тому времени их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, имеющих контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз. Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников" , - сообщил Шмигаль.

По его словам, правительство устранило таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций, подняло долю прибыли производителей БпЛА до 25%, а также приняло решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

"Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники - это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями" , - подчеркнул Шмигаль.

"Армия дронов" – проект, начатый Генеральным штабом ВСУ и Минцифры. Это комплексная программа, в рамках которой запланирована системная закупка дронов, их ремонт, а также курсы обучения соответствующих специалистов.