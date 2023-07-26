Зеленский: Мы получили усиление для нашей системы ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил﻿, что Украина получила усиление системы противовоздушной обороны, которое направят в самые неотложные точки.

"Ежедневный селектор. Заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов. Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно" , - сообщил президент.

По словам главы государства, Главное управление разведки МОУ и Служба внешней разведки доложили об активности врага и его ближайших планах, а СБУ – о ходе последних реализаций по врагу внутри государства.

Главком Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.