Каждый пятый в Украине имеет проблемы с доступом к лекарствам – ВОЗ

Каждый пятый человек в Украине испытывает проблемы с доступом к основным лекарственным средствам, тогда как в зонах оккупации и активного конфликта эта цифра возрастает до каждого третьего лица. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт, сообщает Укринформ.

"По моим наблюдениям, в частности, во время недавних визитов в прифронтовые и другие пострадавшие от войны районы, удары по системе здравоохранения серьезно повлияли на доступ населения к основным медицинским услугам и лекарствам, а также на закрытие аптек. Каждый пятый человек в Украине имеет проблемы с доступом к основным лекарственным средствам, тогда как в зонах оккупации и активного конфликта эта цифра растет к каждому третьему лицу.

Несмотря на значительное улучшение ситуации по сравнению с первыми днями полномасштабного вторжения, высокие цены на медицинские препараты и их доступность остаются препятствием для получения лекарства. По информации домохозяйств, обезболивающие, кардиологические препараты и лекарства против высокого давления входят в первую тройку средств, которые сложно получить" , - заявил он.

По словам Хабихта, проведенная ВОЗ оценка медицинских нужд выявила, что в Украине доля тех, кто испытывает сложности из-за роста стоимости лекарств, увеличилась, в то же время только 7% респондентов сообщили, что не смогли приобрести необходимые препараты в апреле 2023 года против 22% - в сентябре. 2022 года.