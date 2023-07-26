Пентагон: У США хватит вооружений как на помощь Украине, так и на свою армию

В Пентагоне заявили, что у США хватит вооружений как на военную помощь Украине, так и на собственную армию. Об этом на брифинге заявила представитель Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает Лига.net.

По ее словам, каждый пакет военной помощи Украине составляется коллегиально.

"У нас есть встречи, на которых наши службы могут взвесить то, что у них есть, а затем, конечно, секретарь и председатель беседуют с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно дать Украине" , — сказала Сингх.

Она отметила, что США всегда будут поддерживать свою оборону и одновременно иметь возможность помогать Украине.