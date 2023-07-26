В Швеции заявили о росте террористической угрозы

Швеция предупредила об ухудшении ситуации с безопасностью после того, как дезинформационные кампании и сожжение Корана разожгли ненависть к скандинавской стране в мусульманском мире. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Служба безопасности страны заявила, что "сейчас имеет дело с постоянными угрозами нападений, направленных на Швецию и ее интересы", согласно заявлению в среду, 26 июля, в котором она сохранила оценку террористической угрозы на "повышенном" уровне - три балла за пятибалльной шкале.

После того, как Швецию считали толерантной страной, дезинформационные кампании изменили восприятие, изобразив ее как "страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционированы государством и где мусульманские дети могут быть похищены социальными службами", заявили официальные лица.

Сожжение Корана проходит в Швеции с января, с целью сорвать ратификацию ее заявки на вступление в НАТО. Это вызвало протесты в мусульманских странах. На прошлой неделе посольство скандинавской страны в Багдаде подверглось нападению, а Ирак разорвал связи со Швецией.

Правительство Швеции раскритиковало сожжение Корана. В последние месяцы полиция страны неоднократно отказывала в разрешениях на демонстрации, связанные с осквернением книги, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Но эти решения были отменены судами, которые постановили, что свобода слова должна быть приоритетом, если нет непосредственной угрозы для общественной безопасности.

С 2010 года оценка угрозы находится на третьем уровне. Наиболее высокий уровень по шкале, пятый, сигнализирует о непосредственной опасности.