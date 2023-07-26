Пенсии-2023: украинцам планируют учитывать стаж работы за рубежом

Украинцам могут вскоре учитывать приобретенный за рубежом стаж для назначения пенсии. Об этом, со ссылкой на Социальную информационную платформу, сообщает Новое время.

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во время очередного заседания рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня и принять за основу соответствующий законопроект № 9453 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины.

Как отмечают в комитете, законопроектом предлагается:

— учитывать при назначении пенсии стаж, приобретенный за рубежом, в частности в странах-участницах СНГ, с которыми были расторгнуты соответствующие пенсионные соглашения, а также во время вынужденной эмиграции;

— при определении размера пенсии учитывать только ЕСВ, уплаченный в Украине;

— предоставить возможность украинцам, которые временно находятся за рубежом, обращаться за назначением пенсии через консульские учреждения;

— засчитывать стаж работы граждан Украины во временно оккупированном Крыму по декларативному принципу, то есть в случае получения от них заявлений о том, что они не получают параллельно пенсии от рф;

— не засчитывать в выслугу лет работу на государство-агрессора с 19 февраля 2014 года: периоды военной службы в силовых структурах, на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, других государственных органах рф, в оккупационной администрации.

Как оформить и получать пенсию за рубежом

Украинцы, которые выехали за границу и находясь там достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно, с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Также пенсионеры, которые нашли приют за рубежом, смогут получать пенсию международными переводами через Укрпочту.

Речь идет о выплатах для украинских граждан за рубежом, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.