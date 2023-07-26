В ВСУ отрицают потерю населенных пунктов вблизи Купянска

В ВСУ опровергли потерю трех населенных пунктов вблизи Купянска на Харьковщине. Об этом заявил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии CNN, сообщает Новое время.

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась" , — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об "успешных контрударных действиях", в результате которых они якобы оккупировали Сергеевку на Луганщине.

По словам оккупантов, общее продвижение войск "составило до 4 километров по фронту и до 2 километров вглубь войск противника".

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что ситуация на востоке Украины остается сложной, поскольку российские оккупанты наступают на Купянском направлении с целью разгромить ВСУ в районе Купянска и продвигаться в глубину оборонительной линейной группировки украинских Сил обороны.