Nissan и Renault перезапускают свой альянс

Renault Group и Nissan Motor Co. финализировали соглашение по перезапуску своего альянса, которое компании анонсировали в феврале этого года, сообщает Лига.Бизнес.

В рамках перезагрузки Nissan станет стратегическим инвестором Ampere – европейского подразделения Renault, которое будет специализироваться на производстве электромобилей. Nissan инвестирует до 600 млн евро в Ampere и получит место в совете директоров компании.

Nissan и Renault также рассматривают возможность запуска новых проектов в Латинской Америке, Индии и Европе.

Кроме того, они собираются согласовать свои стратегии по электрификации автомобилей и развитию технологий с низким уровнем вредных выбросов.

Компании договорились изменить баланс перекрестного владения акциями друг друга – они будут владеть по 15% акций. В связи с этим Renault, которой сейчас принадлежит 43,3% акций Nissan, придется передать 28,4% акций в траст. Renault продолжит получать дивиденды от этих акций, пока они не будут проданы. Траст сможет продать акции Nissan по поручению Renault, когда французская компания посчитает это нужным, но обязательства избавиться от ценных бумаг в течение определенного периода времени у французской компании нет.

Партнеры рассчитывают, что утвержденные планы будут полностью реализованы в четвертом квартале 2023 года.

"Подписанные сегодня договоренности позволяют нам перейти к следующей главе альянса. Они укрепляют наше давнее партнерство и максимизируют создание ценности для каждого члена альянса. Это также закладывает основы нового сбалансированного, справедливого и эффективного управления" , – заявил Жан-Доминик Сенар, глава операционного совета альянса.

Альянс Renault и Nissan возник в 1999 году, когда Renault спасла Nissan от банкротства. В 2016 году к ним присоединилась Mitsubishi, после того, как Nissan приобрел большой пакет акций японской фирмы, испытывавшей трудности.