ООН: Взрыв в Еленовке не был вызван ракетой HIMARS

Взрыв в Еленовской колонии Донецкой области, в результате которого погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, не был вызван ракетой реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом говорится в опубликованном 25 июля заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Deutsche Welle.

"Хотя все обстоятельства произошедшего в ночь с 28 на 29 июля 2022 года инцидента остаются невыясненными, имеющаяся информация и проведенный нами анализ позволяют Управлению прийти к выводу, что он не был вызван ракетой HIMARS" , - отмечают в организации.

Таким образом, организация опровергла заявление россиян и подконтрольному ей образованию "ДНР", которые в обстреле обвинили Украину, которая использовала HIMARS.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, представителям его офиса удалось провести интервью с пострадавшими от инцидента в Оленовке и провести детальный анализ имеющейся дополнительной информации в соответствии с установленной методологией УВКПЧ.

ООН: РФ препятствует расследованию

В то же время в УВКПЧ на данном этапе признали, что не могут установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, из которого мог быть произведен выстрел. Тюрк подверг критике Россию за препятствование расследованию массового убийства украинских военнопленных в Оленовке. Да, Москва не предоставила достаточных гарантий безопасного доступа представителям ООН к месту трагедии и проигнорировала соответствующие запросы.

Тюрк подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, смерть или серьезные ранения военнопленных должна в первую очередь расследовать и содержащая их страна. В ООН также пообещали продолжить расследование в соответствии со своим опытом и мандатом. "Военнопленные, которые были ранены или погибли в Еленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы знать правду, а виновные в нарушении международного права были привлечены к ответственности", - подчеркнул Тюрк.