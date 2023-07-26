В Киеве задержали агента РФ, пытавшегося разведывать передвижение ВСУ

Контрразведка Службы безопасности задержала агента ГРУ РФ, который пытался разведывать обороны Киевской области под видом студента. Его задержали во время спецоперации в Киеве, сообщает Новое время.

Злоумышленником оказался житель Донецкой области с высшим техническим образованием, российские спецслужбы дистанционно завербовали его в ноябре прошлого года.

С тех пор он скрыто собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории Славянска. Особое внимание было уделено маршрутам движения колонн военной техники украинской армии на Бахмутском направлении.

Фигурант также обходил город и снимал на камеру собственного телефона последствия воздушных атак РФ на гражданскую инфраструктуру.

С помощью фото и видео российские оккупанты готовили новые и корректировали повторные удары по украинским объектам.

Через некоторое время российский агент переехал в Киев и решил поступить в аспирантуру одного из вузов.

В дальнейшем задержанный планировал продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Его задержали в общежитии вуза, где он получил комнату во время вступительной кампании. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые подозреваемый использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госмена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей и полностью признал свою вину.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.