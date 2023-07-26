Вучич рассказал, как Сербия учится на войне РФ против Украины

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна изучает опыт войны РФ против Украины. Об этом он сказал во время посещения стрельб на одном из военных полигонов, сообщает Европейская правда.

"Генштаб Вооруженных сил Сербии ежедневно следит за событиями в Украине. Мы учимся на их опыте, и именно там видно огромную важность применения реактивной артиллерии" , – приводит слова Вучича пресс-служба Минобороны Сербии.

Он рассказал, что Сербия будет инвестировать в реактивные системы залпового огня, а также в разработку собственных ударных и разведывательных БПЛА.

Вучич сказал, что первая партия дронов-камикадзе ожидается уже в конце этого года.

По его словам, Вооруженные силы "должны готовиться и быть сдерживающим фактором для всех, кто хочет агрессии против нашей страны".