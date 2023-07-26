Украина работает над продолжением закона о ленд-лизе в США – Маркарова

Официальный Киев работает над тем, чтобы Соединенные Штаты продлили действие закона о ленд-лизе для Украины — в сентябре завершается срок его действия. В то же время, поставки оружия по этой программе до сих пор не осуществлялись.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, в Палате представителей (нижняя палата Конгресса, - ред.) уже прошли продолжения, работают с Сенатом (верхняя палата - ред).

"Опять же, надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам грантовые средства в дополнительном бюджете. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно, чтобы оно также оставалось возможным" , – отметила Маркарова.

Дипломат также добавила, что "идет комплексная работа" с американскими партнерами по всем направлениям. В частности, ведется работа с Конгрессом над тем, чтобы в госбюджете США на 2024 год было предусмотрено больше средств для Украины.

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