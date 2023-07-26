Лесные пожары охватили уже 9 стран Средиземноморья

Вспыхивающие в странах Средиземноморья лесные пожары уже привели к гибели и эвакуации людей. К тушению огня привлекли тысячи пожарных и десятки самолетов и вертолетов, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

В последние дни лесные пожары распространились по меньшей мере в 9 странах Средиземноморья, включая Хорватию и Португалию. Тысячи пожарных были вовлечены в борьбу с огнем.

В Алжире пожары загорелись в 15 провинциях, эвакуировали 1500 человек. В нескольких регионах погибли не менее 34 человек, из них 10 солдат.

В соседнем Тунисе огонь распространился на три района на северо-западе. 300 человек эвакуировали лодками и по суше, один человек погиб от дыма.

На северо-западе Сирии вспыхнули леса на берегу Средиземного моря. Для гашения использовали вертолеты.

В Италии из-за штормовой погоды на севере и пожара на юге погибли 7 человек. Двое из них – в доме, сожженном огнем на Сицилии. Из района Палермо были эвакуированы 1500 человек.

В Греции лесные пожары охватили пять регионов. На острове Родос эвакуировали 20 тысяч человек из домов и гостиниц. 3000 человек уже вернулись в свои страны на самолетах. Во время тушения пожаров погибли 2 пилота.

Во Франции лесные пожары возникли недалеко от международного аэропорта Ниццы. Также более 300 пожарных сражались с огнем вблизи города Арль.

В Хорватии пожары распространились южнее города Дубровник на Адриатическом море. Ветер был так силен, что пожарная авиация не могла взлететь.

В Испании из-за лесного пожара в центре острова Гран-Канария эвакуировали несколько сотен крестьян. Над тушением 200 гектаров леса работают около 100 пожарных и девять самолетов.

В Португалии пожар возник в горном районе парка Синтра-Кашкайш, охватывающего около 145 кв. км. Несколько человек были эвакуированы. На тушение пожара привлекли 600 пожарных и самолеты.

Также более тысячи пожарных ликвидировали пожар, вспыхнувший в лесу на турецком курорте Кемер в провинции Анталия.