В ВСУ назвали условие, при котором получится зайти в тыл Бахмута — NYT

Если украинским войскам удастся удержать позиции и продвинуться в направлении Кременной, то они смогут разорвать важную логистическую линию армии РФ и попытаться зайти в тыл Бахмута. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских командиров, сообщает Новое время.

По словам солдат, недавно переброшенных на направление, в связи с усилением боевых действий от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из самых опытных бригад для возвращения утраченных территорий и укрепления оборонительных рубежей.

Сообщается, что вблизи Купянска на Харьковщине, Сватово и Кременной на Луганщине россияне не отступают, а наоборот, с помощью тяжелой артиллерии, беспилотников и волны наземных штурмов снова проводят постоянные наступательные операции.

Отмечается, что за последние дни россияне заявили о незначительных прорывах по линии от Купянска до Кременной.

Однако собеседники NYT в ВСУ сообщили, что российские успехи были незначительными, а благодаря контрнаступательным действиям удалось вернуть часть утраченных территорий.

Бойцы подполковника Олега Матвийчука, командира батальона 100-й бригады территориальной обороны Украины, которые находятся в районе Кременной, заявили, что сейчас россияне выпускают в два-три раза больше снарядов, чем их минометные команды, которые в среднем выпускают около 50 снарядов в день.

Подполковник Матвийчук рассказал о тактиках россиян, которые они используют на указанном участке фронта.

По его словам, перед штурмом позиции россияне выпускают по украинским позициям десятки ракет и минометов, чтобы уничтожить блиндажи и оставить выживших защитников в "контуженном" состоянии.

"Затем отправляют штурмовые подразделения из 10−12 человек… Мы называем их подразделениями Z, то есть они происходят из исправительных колоний… Они не являются профессионалами, просто кормом" , — сказал он.

Матвийчук добавил, что во второй линии российской обороны находятся чеченские подразделения, которые угрожают расстрелом тем, кто хочет отступить. За ними — более профессиональные российские войска.

Матвийчук отметил, что россияне в этом районе являются "новыми", а атаки более хаотичные, чем скоординированные.

Кроме того армия РФ активно применяет тактику выжженной земли.

Собеседники NYT признают, что на юге они двигаются медленнее, чем хотелось бы, и "каждый метр отвоеванной земли стоит украинской крови".

Подполковник Матвийчук отметил, что Кремль никогда не отказывался от своих амбиций захватить всю Донецкую и Луганскую области, поскольку прорыв украинских линий обороны и продвижение к Лиману в Донецкой области обеспечит России то, что можно было бы подать как "победу".