Заседание Рады: Нардепы разругались из-за земли и ушли
Народные депутаты на заседании 26 июля рассматривали в Верховной Раде законопроект №7588 по управлению землями госпредприятий, но, рассмотрев правки, ушли на перерыв, обмениваясь взаимными обвинениями.
Арахамия отмечал в сообщении, которое позже удалил, что "Батькивщина" блокирует заседание, чтобы нардепы не дошли до вопроса о восстановлении декларирования.
"Сегодня на заседании Верховной Рады фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко пытается устроить бойкот работы, чтобы "защитить землю", а на самом деле, чтобы не успеть дойти до голосования по восстановлению декларирования", - написал он.
В то же время Ирина Геращенко заявила, что заседание парламента продолжалось всего час из-за неявки нардепов "Слуги народа". По ее словам, после голосования по правкам глава парламента объявил перерыв до следующего заседания.
Она также раскритиковала то, что заседания проходят без допуска журналистов в Раду.
Железняк сообщил, что нардепы 26 июля продолжили рассматривать поправки к законопроекту №7588 по управлению землями государственных предприятий.
По словам Железняка, к законопроекту подали много правок и "уже час идет заруба относительно того, можно ли в зале, где наличие 226 депутатов, под сомнением рассматривать правки или нет".
"Понять, что за трэш происходит, очень трудно, но точно скажу, что сегодня (26 июля) никаких решений по сути принято не будет. Кадровых тоже", - сообщил Железняк.