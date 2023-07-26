Народные депутаты на заседании 26 июля рассматривали﻿ в Верховной Раде законопроект №7588 по управлению землями госпредприятий, но, рассмотрев правки, ушли на перерыв, обмениваясь взаимными обвинениями.

Арахамия отмечал﻿ в сообщении, которое позже удалил, что "Батькивщина" блокирует заседание, чтобы нардепы не дошли до вопроса о восстановлении декларирования.

"Сегодня на заседании Верховной Рады фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко пытается устроить бойкот работы, чтобы "защитить землю", а на самом деле, чтобы не успеть дойти до голосования по восстановлению декларирования" , - написал он.

В то же время Ирина Геращенко заявила﻿, что заседание парламента продолжалось всего час из-за неявки нардепов "Слуги народа". По ее словам, после голосования по правкам глава парламента объявил перерыв до следующего заседания.

Она также раскритиковала то, что заседания проходят без допуска журналистов в Раду.

Железняк сообщил﻿, что нардепы 26 июля продолжили рассматривать поправки к законопроекту №7588 по управлению землями государственных предприятий.

По словам Железняка, к законопроекту подали много правок и "уже час идет заруба относительно того, можно ли в зале, где наличие 226 депутатов, под сомнением рассматривать правки или нет".