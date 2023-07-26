Послы ЕС утвердили новые санкции против Беларуси

Послы Европейского Союза в среду согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской захватнической войне. Об этом информирует председательство Испании в Совете ЕС, сообщает Европейская правда.

По сообщению в Twitter, послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Минска к российской агрессии против Украины.

"Меры включают в списки физических и юридических лиц" , – говорится в сообщении.

По информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, санкции в целом касаются авиации и товаров двойного назначения.