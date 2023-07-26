Послы ЕС утвердили новые санкции против Беларуси
Послы Европейского Союза в среду согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской захватнической войне. Об этом информирует председательство Испании в Совете ЕС, сообщает Европейская правда.
По сообщению в Twitter, послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Минска к российской агрессии против Украины.
"Меры включают в списки физических и юридических лиц", – говорится в сообщении.
По информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, санкции в целом касаются авиации и товаров двойного назначения.
По словам журналиста, "еще важнее, что нет никаких отступлений" по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений.
"Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью", – резюмировал Джозвяк.