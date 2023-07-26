Война превратила Украину из аграрного государства в суперлабораторию изобретений – WP

Украина на сегодня превратилась в суперлабораторию по разработке инновационных военных продуктов и имеет вполне реальную возможность разработать решения мирового уровня. Об этом пишет Washington Post, сообщает Экономическая правда.

"Украина, которая известна сельским хозяйством и тяжелой промышленностью, не является очевидным местом для инноваций дронов. Однако острота войны превратила страну в своего рода суперлабораторию изобретений, привлекая инвестиции от хваленых бизнес-миров, включая бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта" , - говорится в материале.

Отмечается, что более 200 украинских компаний, которые занимаются производством беспилотников, сейчас работают бок о бок с военными подразделениями на передовой, чтобы настроить и усилить дроны, чтобы улучшить их способность убивать и шпионить за врагом.

"Это технологические гонки 24/7" , - прокомментировал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, который отвечает за украинскую программу "Армия дронов", направленную на максимальное использование Киевом разведывательных и ударных беспилотников, с тем, чтобы компенсировать большое преимущество России в авиации и артиллерии.

Washington Post отмечает, что именно эта программа помогла частным компаниям обучить более 10 000 операторов дронов в прошлом году, с целью обучения дополнительных 10 000 в течение следующих шести месяцев.

"По оценкам, российские военно-воздушные силы в 10 раз больше, чем украинские, но Киев держал большую их часть на земле после того, как сбил несколько истребителей в первые дни конфликта. Беспилотники позволили Украине вести наблюдение и поражать чувствительные цели далеко в тылу врага, одновременно повышая точность обычной артиллерии" , - пишет издание.

Washington Post описывает преимущества работы над технологиями именно в Украине на примере технологий глушения, подчеркивая, что компании могут не просто разрабатывать, но и тестировать свою продукцию. Это привилегия, которой нет у подавляющего большинства международных компаний, специализирующихся на аналогичных производствах.

"На Западе вы не можете просто запустить глушитель только для того, чтобы протестировать свой продукт. Вам нужна специальная лицензия, и даже когда она у вас есть, она распространяется только на узкую окруженную территорию" , - рассказал изданию бывший руководитель Uber Андрей Лискович, который покинул Кремниевую долину, чтобы помочь военным усилиям Украины.

"Вот почему это одна из областей, где Украина имеет вполне реальную возможность разработать решение мирового уровня" , - сказал Лискович.

Производители дронов также получают постоянную обратную связь с линии фронта, что позволяет им вносить немедленные коррективы, чтобы уменьшить уязвимость и улучшить летальность.