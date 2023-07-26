Politico: Что Польша хочет за зерновую солидарность с Украиной?

Cолидарность Варшавы с Киевом не имеет предела, ну, почти. Все сводится к деньгам. Более чем через год после того, как ЕС создал сухопутные полосы солидарности, чтобы помочь вывезти из Украины миллионы тонн сельскохозяйственной продукции, Варшава угрожает второй раз закрыть свою границу для основного украинского экспорта. Это если Брюссель не продлит временные ограничения и не предоставит деньги, чтобы гарантировать, что ни один из этих товаров не застрянет в Польше. Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Зеркало недели.

Односторонний шаг нарушит общие торговые правила ЕС. Но Варшава утверждает, что он необходим, поскольку украинские товары, которые Киев снова не может экспортировать через Черное море по вине России, наносят ущерб польским фермерам.

«Интересы наших фермеров для нас первоочередны. Наши решения не направлены против кого-то, они в первую очередь для наших фермеров» , – цитирует издание слова министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, которые он сказал журналистам после встречи министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе во вторник.

После вторжения России в Украину и блокады ее черноморских портов в прошлом году, восточные страны ЕС: Польша, Румыния и, в меньшей степени, Болгария, Венгрия и Словакия были завалены беспрецедентными объемами украинского зерна.

«Причины были удивительно простыми: несмотря на войну, торговля зерном остается рыночной. И, как и в случае с любым другим товаром, более дешевая продукция находит покупателей. Украинское зерно качественное и дешевое, но только если оно транспортируется по морю или на относительно небольшие расстояния вглубь страны. Что касается зерна, которое попадает в Польшу, то большая часть его попадает только в восточный регион, граничащий с Украиной» , - пишет издание.

Телус обвинил международных трейдеров в том, что они перевозят украинское зерно через границу и продают местным посредникам, таким как мельницы и производители комбикормов. Польские фермеры, в свою очередь, заметили, что спрос на их собственную продукцию снизился.

Вопросы солидарности

Однако тех, кто поддерживает Польшу и 4 другие страны, немного.

«Этот временный запрет был абсолютно необходимым, потому что эти страны не выдержали бы давления» , - сказал комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, представляющий Польшу.

Остальные видят ситуацию по-другому. Украинские чиновники раскритиковали ограничения, а президент Владимир Зеленский заявил, что любое продолжение препятствий «совершенно неприемлемо и откровенно неевропейское».

Раздражение Зеленского появилось через неделю после того, как Владимир Путин поставил крест на Черноморской зерновой инициативе, возобновил морскую блокаду и нанес ряд воздушных ударов по портам Украины. В рамках зерновой сделки, заключенной при посредничестве ООН, Украина экспортировала 33 миллиона тонн зерна на мировые рынки в течение прошлого года. Сейчас, когда урожай собирают, этот путь перекрыт.

Многие страны ЕС, включая Францию, Германию и Испанию, поддерживают позицию Украины. Признавая, что украинское зерно оказывает давление на некоторых фермеров ЕС, они говорят, что торговые ограничения подрывают целостность внутреннего рынка и его усилия по поддержке Украины.

«Это не программа исполнения желаний, когда вы выбираете то, что вам нравится, берете деньги от Брюсселя, но в то же время закрываете границу» , - сказал министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, добавив, что единственным игроком, который выиграет от действий Польши, будет Россия, стремящаяся вытеснить Украину с мирового зернового рынка.

Действие действующих ограничений истекает 15 сентября, за месяц до того, как Польша пойдет на выборы, чтобы избрать новое правительство. Поскольку фермеры остаются ключевым электоратом, действующее правое правительство решительно настроено не разрешить импортировать украинское зерно на свою территорию.

«Мы точно не позволим этому произойти» , – сказал Телус.

Все дело в деньгах

Брюссель не занял какую-либо позицию относительно польской угрозы, решив вместо этого способствовать переговорам за закрытой дверью между пятью странами ЕС и Украиной.

Пока Еврокомиссия колебалась, Литва предложила перенаправить экспорт украинского зерна через Польшу в свой балтийский порт Клайпеда и четыре других порта в Эстонии и Латвии.

Но каждый километр увеличивает транспортные расходы, что делает украинскую продукцию менее конкурентоспособной на мировом рынке. Кроме того, существуют логистические затраты на расширение железнодорожных путей и мощностей для хранения. И никто, а тем более Варшава, не хочет оплачивать счета, которые могут исчисляться сотнями миллионов евро.

Телус сказал, что если Брюссель или другие страны ЕС хотят субсидировать транспортировку зерна через Польшу, они могут это сделать.

«Европейская комиссия всегда имеет финансирование на много разных вещей, поэтому она может найти деньги и на субсидирование перевозок. Польша остается большим поклонником помощи Украине и я не думаю, что кто-то сомневается в этом. Но эта поддержка должна распространяться на все страны, а не только на Польшу и другие пограничные страны» , – сказал польский министр.

На родине Телуса над ним навис большой вопрос: кто на самом деле импортирует украинское зерно в Польшу. Ходят слухи, что высокопоставленные польские члены правительства поощряли компании воспользоваться низкими ценами и завезти зерно в страну.

После вступления в должность в апреле Телус пообещал, что опубликует список этих компаний.

Он до сих пор этого не сделал, что вызывает опасение, что этот список может поставить правящий лагерь в неудобное положение в преддверии выборов.

Ян Мария Яцковский, член польского Сената, на прошлой неделе призвал Телуса выполнить свое обещание.