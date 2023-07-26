Армия Тайваня отрабатывает отражение нападения Китая — FT

Вооруженные силы Тайваня впервые отработали отражение воздушного нападения на крупнейший международный аэропорт острова, поскольку Тайбэй стремится укрепить оборону от потенциальной агрессии со стороны Китая с помощью военных учений. Об этом, со ссылкой на FT, сообщает Зеркало недели.

Несмотря на небольшой масштаб, учения в среду, 26 июля, стали шагом в превращении ежегодных тайваньских военных учений Han Kuang из того, что аналитики критиковали как простой "шаблон", в более реалистичную отработку потенциальных сценариев вооруженного конфликта с Китаем.

"Прогресс очень медленный, даже слишком медленный, учитывая угрозу, с которой мы сталкиваемся. Но хорошо, что мы наконец-то видим, как они отрабатывают сценарии, в которых китайские солдаты попадают сюда и им приходится бороться с ними лицом к лицу"" , - сказал ученый Тайваня, участвовавший в разработке и проведении военных игр.

Китай считает Тайвань частью своей территории и угрожает применением силы. В последние годы Тайбэй все больше обеспокоен возможностью нападения из-за роста военной силы Пекина и его все более агрессивной активностью вокруг острова.

Тайвань больше всего обеспокоен тем, что частые маневры Народно-освободительной армии поблизости могут помочь Пекину взять остров путем постепенного давления, а не с помощью боя. Однако Тайвань все еще готовит свою армию к полномасштабной войне, отчасти как средство сдерживания.

Во время учений в среду группа вертолетов Black Hawk приземлилась в тайваньском международном аэропорту Таоюань, примерно в 30 км к западу от столицы. Каждый из них высадил по шесть солдат с пулеметами, обозначенных красным цветом для имитации китайских сил вторжения.

Их сопровождала группа ударных вертолетов Apache, нацелившихся на наземных защитников. После получасового боя тайваньские наземные силы возобладали и возобновили контроль над территорией.

Если бы Пекин попытался осуществить силовую аннексию Тайваня, захват воздушных и морских портов острова был бы необходим для перебрасывания военных.

"На начальном этапе атаки армия Китая будет пытаться нанести удар по большинству военных аэропортов, чтобы вывести из строя наши военно-воздушные силы, но они не будут уничтожать все гражданские аэропорты, потому что им нужны пути для своих войск" , - сказал научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности, аналитического центра Министерства обороны в Тайбэе, Шу Сяо-Хуан.

Он добавил, что вооруженные силы Тайваня не знакомы с гражданскими аэропортами, такими как Таоюань, но они должны научиться быть в состоянии отразить такую атаку с воздуха и защитить эту критически важную инфраструктуру.

Меньше двух десятков пляжей на Тайване пригодны для десантного вторжения, поскольку большая часть длинного побережья острова скалистая, застроена или имеет илистую поверхность. По мнению аналитиков Военно-морского колледжа США, у армии Китая все еще нет достаточного количества кораблей, необходимых для десантного вторжения.

В четверг, 27 июля, тайваньские военные будут отрабатывать отражение нападений на порт Тайбэя и морского десанта на пляже в устье реки Тамсуй, образующей природное отверстие в бассейн Тайбэя.

Недельные учения Han Kuang включают в себя испытания укрытия и пополнения запасов военно-морских и военно-воздушных сил на альтернативных базах в горной местности на востоке Тайваня, а также защиту воздушных и морских транспортных коридоров от блокады Китая.

Китай уже давно применяет к острову политику «кнута и пряника», угрожая ему перспективой военных действий и одновременно обращаясь к тем, кто, по его мнению, склонен поддержать точку зрения Пекина.

В частности, правительство Тайваня ожидает, что Китай попытается вмешаться в выборы на острове в январе, незаконно финансируя приверженных к Пекину кандидатов. Также не исключается возможность применения Китаем силы для захвата Тайваня.