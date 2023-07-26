The Economist: Контрнаступление ВСУ все еще может добиться прорыва

Контрнаступление Украины вскоре вступит в свою восьмую неделю. Украинские военные уже освободили больше территории, чем Россия захватила во время многомесячного зимнего наступления, в результате которого были оккупированы Бахмут и некоторые другие районы. Большинство украинских бригад, оснащенных западным вооружением, остаются целыми и невредимыми. Об этом, со ссылкой на The Economist, сообщает Зеркало недели.

"Но продвижение вперед происходит медленнее и тяжелее, чем ожидалось, что развеяло надежды на скорый прорыв. Наступление превратилось в затяжную битву на истощение, которая, похоже, затянется до осени" , - пишет издание.

Украина начала свои первые большие атаки на юге 4 июня в районе Орехова в Запорожской области и Великой Новоселки в Донецкой области, а также осуществила отдельное наступление в окрестностях Бахмута. Союзники Киева потратили месяцы, проводя военные игры и симуляции, чтобы спрогнозировать, как может разворачиваться наступление. Они были осторожно оптимистичны и считали, что есть определенная вероятность раннего прорыва. Это могло бы привести к быстрому прогрессу, подобному тому, которого Украина достигла в Харьковской области в прошлом году. Но такой результат зависел как от безупречного исполнения Киевом своей миссии, так и от краха усилий России.

На самом деле, ни того, ни другого не произошло. Украина сразу столкнулась с проблемами. Ее новые бригады, оснащенные западным оборудованием, застряли иногда на минных полях и стали мишенью для российской артиллерии, противотанковых ракет, боевых вертолетов и блуждающих боеприпасов. В ответ Украина сменила тактику. Теперь она сдерживает бронетехнику и посылает небольшие подразделения пехоты, часто не более 20 солдат, которые продвигаются медленно и с остановками. Результат – изнурительная тяжелая работа.

Украина заявляет, что освободила 12 квадратных километров территории на юге за неделю до 24 июля, а всего с начала наступления - 227 квадратных километров. Это около 0,3% территории, захваченной Россией с момента вторжения в прошлом году.

Частично медленный прогресс отражает масштаб задачи, стоящей перед Украиной. Российская оборона кое-где достигает 30 километров в глубину с ее земляными укреплениями и танковыми ловушками, а также минными полями. Большинству армий НАТО было бы трудно прорваться через подобные рубежи без полного доминирования в воздухе, которого у Украины, к сожалению, нет.

«Другая проблема состоит в том, что Россия организовала более сильную оборону, чем ожидалось, проводя мобильные и быстрые контратаки в ответ на украинские наступательные действия, вместо того, чтобы оставаться в окопах и на стационарных позициях» , - пишет издание.

Эксперт по вооруженным силам России Роб Ли, недавно посетивший линию фронта, отмечает, что российская армия не просто грамотно выполняет свою доктрину, но и внедряет инновации, например, устанавливая несколько противотанковых мин друг на друга, чтобы уничтожить машины разминирования.

Неспособность Украины прорвать российскую линию обороны отчасти связана с нехваткой техники. Ей нужны средства разминирования, системы противовоздушной обороны и противотанковые ракеты, способные притуплять российские контратаки с большего расстояния. Воздушная мощь бы очень помогла, но западные самолеты прибудут не скоро, хотя их и пообещали.

«Впрочем, та горстка ожидаемых самолетов сама по себе не даст Украине контроля над небом» , - пишет The Economist.

Издание добавляет, что Украина могла бы лучше использовать ту технику, которая уже есть. Роб Ли описывает случай, когда продвижение украинской бригады задержалось на несколько часов, вплоть до рассвета. Это не только свело на нет преимущество Украины в системах ночного видения, но и означало, что сопроводительный артиллерийский обстрел начался на несколько часов раньше, чем нужно было. Российские пехотные и противотанковые подразделения, которые должны были быть подавлены своевременным артиллерийским огнем, могли свободно атаковать. Многие такие украинские атаки были остановлены еще до того, как они достигли основных минных полей.

Такая нехватка навыков координации сложных атак с участием нескольких подразделений, использующих различные виды оружия, не удивляет.

«Новые украинские бригады были сформированы спешно, с незнакомым оборудованием. Недавно мобилизованные мужчины прошли месячную подготовку в Германии. По словам Ли, им было трудно выполнять такие задачи как разведка, поскольку новые подразделения становились дезориентированными ночью. Координация также была проблемой, когда возникала неразбериха относительно того, где дружественные подразделения установили мины» , - пишет издание.

Эксперт предполагает, что более опытные бригады спланировали бы действия на случай таких ситуаций. Невозможно сказать, как бы действовали украинские силы, если бы их западные партнеры лучше обеспечили и подготовили их прошлым летом, а не ждали января или если бы Украина начала наступление весной, как призвали многие ее союзники. Партнеры Украины пока не паникуют.

«По моему мнению, это далеко не провал. Я думаю, что еще слишком рано делать такие выводы» , – сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Прогресс Украины «не катастрофически отстает от графика», – прокомментировал 11 июля министр обороны Великобритании Бен Воллес. Он добавил, что в некоторых местах украинская армия была менее чем в 300 метрах от главной линии обороны России, а удерживаемые Россией города все чаще оказываются в пределах досягаемости украинских ракетных установок.

Оптимисты указывают на три фактора в пользу Украины. Один из них состоит в том, что ей не стоит бояться серьезного российского контрнаступления, несмотря на незначительные успехи россиян на севере Луганской области, которые они завоевали в последние дни.

«Похоже, что сейчас мало шансов на то, что российские войска восстановят свои силы» , - сказал МI6 Ричард Мур во время своего выступления 19 июля.

Это может быть одной из причин, почему Россия разорвала зерновое соглашение и возобновила нападения на украинские порты и зернохранилища.

Во-вторых, решение России наступать, вместо того чтобы вернуться к подготовленной обороне, замедлило прогресс Украины, но также оставило Россию с небольшим мобильным резервом в тылу, что было подчеркнуто беспрепятственным маршем Евгения Пригожина на Москву в июне.

«Российские резервы иссякают, поскольку подразделения не могут быть ротированы с фронта» , – отметила в начале этого месяца полковник Марго Гросберг, глава военной разведки Эстонии.

Если Украине удалось прорваться на открытую территорию, возможно, отправив свои силы в обход вместо фронтальной атаки в Запорожской области, она могла бы быстро продвинуться вперед, - говорят некоторые чиновник.

«Хотя в частных разговорах они признают, что шансы Украины выйти к Азовскому морю уменьшаются» , - пишет The Economist.

Третий фактор состоит в том, что Украина подрывает основу боевой мощи России. 11 июля в результате украинского удара был убит российский генерал Олег Цоков в портовом городе Бердянск, что свидетельствует о том, что Украина успешно атакует командные пункты. В последние дни Украина также использовала поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по авиабазам и складам боеприпасов, в том числе в Крыму. По словам Уоллеса, один из таких ударов уничтожил 2500 тонн боеприпасов. В то же время Украина все чаще наносит удары по Москве с беспилотников (последний из них произошел 24 июля) с целью подорвать авторитет Кремля и разжечь оппозицию до войны.

Трудно сказать, какой эффект имеет эта кампания. Эксперт Франц-Штефан Гади, посетивший линию фронта вместе с Робом Ли, скептически относится к тому, что украинские атаки действительно разрушают российское командование и контроль или лишают их боеприпасов. На юге, отмечает он, у Украины преимущество в ствольной артиллерии, но Россия выпускает много ракет. Она также имеет хорошее разведывательное покрытие поля боя. Но после провала первоначальных украинских попыток добиться прорыва война перешла к битве на истощение. Такие войны оцениваются не выигранными или проигранными километрами, а менее заметными факторами, такими как относительные показатели потерь и слаженность каждой армии.

«Война тактически сбалансирована» , – говорит западный чиновник, принимающий непосредственное участие в формировании стратегии.

По его словам, украинская армия имеет высокую мотивацию и благодаря решению Америки предоставить кассетные боеприпасы хорошо оснащена, чтобы продолжать наступление дольше, чем предполагалось изначально. Потому украинская операция продолжится и после лета. Собеседник издания сказал, что российская армия чувствует себя комфортно в обороне и использует это время для строительства новых укреплений, но остается шаткой.

«Они, безусловно, истекают кровью. Российские силы могут пережить крах» , – сказал он.

Некоторые американские и европейские военные утверждают, что украинское командование чрезмерно осторожно в нанесении ударов своими новыми бригадами, что, по их мнению, ошибка, которую Украина допустила в прошлом году в Херсоне, когда десятки тысяч российских войск отошли на восток за Днепр вместе со своей техникой. Украинских командиров раздражает мнение, что они должны рисковать своей армией в обстоятельствах, с которыми генералы НАТО никогда не сталкивались.

В этом смысле изменение характера наступления от быстрых атак к более терпеливому подходу отражает как военную реальность, так и более глубокие изменения сущности битвы. Постепенная маневренная война всегда была бы не по силам войскам, сформированным за несколько месяцев. Обе стороны все чаще употребляют слово «перемолоть». Но украинские младшие командиры, наблюдавшие за тем, как их подразделения уничтожали в течение последних 18 месяцев, тоже отказываются посылать свою новую гражданскую армию в мясорубку так, как это сделала Россия в Бахмуте. По мнению министра Уоллеса, поскольку Украина стала более европейской, она приобрела «западноевропейскую осторожность».

Позитивной стороной этого нежелания идти на жертвы является то, что многие украинские подразделения находятся в лучшей форме, чем предполагали планировщики. Ожидалось, что от бригад, которые должны были штурмовать российские позиции, остается только треть их первоначальной численности.