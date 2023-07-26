ГБР вручило 21 подозрение из-за нарушений в работе военкоматов и ВВК – Минобороны

С начала полномасштабной войны Государственное бюро расследований расследует 106 уголовных производств о нарушениях работы военкоматов и ВВК; вручили 21 подозрение, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Павлюк сообщил, что созданные рабочие группы от Минобороны работают в регионах. Он заверил, что анализируется опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве и обращения граждан.

Всего от граждан принято более 2 300 обращений. Это охватывает весь спектр вопросов при взаимодействии с военкоматами: от коррупции до организационных проблем. Павлюк заверил, что каждое обращение прорабатывается индивидуально.

"Продолжается работа со стороны правоохранительных органов по проверке руководящего состава ТЦК и СП. НАПК сформирована база, в которую вошли все руководители и заместители руководителей ТЦК, которых следует проверить. По 102 лицам уже начат мониторинг образа жизни.

Активно работает ГБР. С начала войны расследует 106 уголовных производств о нарушениях во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 лицу. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек - направлено в суд".

По его словам, также продолжается работа над предложениями изменений в нормативно-правовые акты. Кроме этого, в приоритете - цифровизация работы центров комплектования.