Венгрия добилась исключения трех человек из "черного списка" ЕС
Европейский Союз согласовал продление санкций против России. Однако из "черного списка" были исключены три человека по настоянию Венгрии, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Twitter испанского председательства в Европейском совете.
"Послы стран ЕС договорились о возобновлении ограничительных мер в связи с территориальной целостностью Украины", — говорится в сообщении.
Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк добавил, что этим решением продлен запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 лиц и организаций, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.
"Венгрии удалось исключить три второстепенных имени (из санкционного списка), но сначала она хотела исключить девять (имен)", — отметил Йозвяк.
Как сообщалось, 20 июля Евросоюз продлил на полгода секторальные санкции против России.