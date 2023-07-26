Венгрия добилась исключения трех человек из "черного списка" ЕС

Венгрия добилась исключения трех человек из "черного списка" ЕС
Фото: Рixabay

Европейский Союз согласовал продление санкций против России. Однако из "черного списка" были исключены три человека по настоянию Венгрии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Twitter испанского председательства в Европейском совете.

"Послы стран ЕС договорились о возобновлении ограничительных мер в связи с территориальной целостностью Украины", — говорится в сообщении.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк добавил, что этим решением продлен запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 лиц и организаций, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

"Венгрии удалось исключить три второстепенных имени (из санкционного списка), но сначала она хотела исключить девять (имен)", — отметил Йозвяк.

Как сообщалось, 20 июля Евросоюз продлил на полгода секторальные санкции против России.

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