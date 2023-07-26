Венгрия добилась исключения трех человек из "черного списка" ЕС

Европейский Союз согласовал продление санкций против России. Однако из "черного списка" были исключены три человека по настоянию Венгрии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Twitter испанского председательства в Европейском совете.

"Послы стран ЕС договорились о возобновлении ограничительных мер в связи с территориальной целостностью Украины" , — говорится в сообщении.

#COREPERII | EU ambassadors have agreed on the renewal of restrictive measures concerning Ukraine's territorial integrity. — Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) July 26, 2023

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк добавил, что этим решением продлен запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 лиц и организаций, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

"Венгрии удалось исключить три второстепенных имени (из санкционного списка), но сначала она хотела исключить девять (имен)" , — отметил Йозвяк.

In a separate decision the EU ambassadors also prolonged by 6 months the visa bans and asset freezes on 1800 people/entities that have undermined #Ukraine’s territorial integrity. #Hungary managed to remove three minor names but wanted to remove as many as 9 initially. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 26, 2023

Как сообщалось, 20 июля Евросоюз продлил на полгода секторальные санкции против России.